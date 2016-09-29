Президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место в рейтинге губернаторов в сфере ЖКХ, подготовленном компанией «Медиалогия» по данным за август текущего года. Глава республики прибавил три позиции.



Среди крупных событий в сфере ЖКХ в РТ, по данным СМИ, создатели рейтинга отметили совещание, посвященное реализации в Татарстане программ по строительству и ремонту (с начала года в республике построено и введено в эксплуатацию 1 млн 271 тыс. кв. метров жилья). Также СМИ сообщали, что Рустам Минниханов дал старт строительству одного из крупнейших в республике жилых комплексов «Станция Спортивная» с общим объёмом инвестиций более 1 млрд долларов.



На первом месте в медиарейтинге традиционно находится мэр Москвы Сергей Собянин. «Серебро» – у главы Московской области Андрея Соловьёва, он поднялся на одну позицию. Замыкают пятёрку лучших прибавивший четыре позиции руководитель Тульской области Алексей Дюмин и впервые попавший в медиарейтинг глава Коми Сергей Гапликов.



Фото: president.tatarstan.ru