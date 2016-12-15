На сегодняшний день уже 9 компаний подали информацию о своих проектах в адрес Дирекции Премии.

Самыми популярными номинациями являются Корпоративные коммуникации и КСО и благотворительность.

Ещё около 20 компаний готовят свои заявки на конкурс.

2016 г. для Уральского федерального округа был богат интересными проектами в области связей с общественностью. Это и «Первый уральский открытый кинофестиваль российского кино», и культурный автобус, который курсировал в честь 25-летия «Запсибкомбанка» по Тюмени, и марафон «Европа-Азия», и «Форум 2030», и тому подобные.

Юлия Недосекова, директор Премии «Серебряный лучник» - Урал, говорит о том, как важно делиться опытом проведённых мероприятий с профессиональном сообществе: «Невозможно полноценное развитие профессионала «в собственном соку» - медиа-специалистам необходимо постоянно обмениваться опытом и получать профессиональное признание от коллег. Возможность получить обратную связь от коллег - самая главная ценность Премии, единственной на Урале».

Времени подать заявку остаётся всё меньше: 29 декабря 2016 – последний день, когда можно заявить о своём проекте в области связей с общественностью.

Для участия в конкурсе принимаются проекты, реализованные или завершенные в 2016 году. Выдвижение работ может происходить по инициативе заказчика, исполнителя, авторского коллектива или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект. Правила участия в Региональной премии не ограничивают масштаб и формат проектов, поэтому в числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события (например, продвижение в интернете или организация пресс-тура), так и комплексные медиакампании, программы и стратегии.

Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также подать заявку можно на сайте luchnik-ural.ru

Партнёры премии: «Агентство гуманитарных технологий» и «Газпром. Трансгаз Екатеринбург».

Информационные партнёры премии: ИА «Интерфакс-Урал», радиостанция «Серебряный дождь», газета «Аргументы и Факты – Екатеринбург», медиа-холдинг «Гранада Пресс».