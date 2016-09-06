В этот раз 28 активистов в результате трех часов мозгового штурма выдали более 40 вполне реализуемых идей, которые помогут сделать столицу Южного Урала более зеленой и чистой.

Гости мероприятия, среди которых обнаружились люди самых разных профессий, собрались в ИТ-парке и с чашкой кафе три часа ломали мозг над решением давно назревших проблем. Из всех предложений было отобрано 10 отличных идей, которые будут оформлены в качестве проектов и пройдут оценку общественности. Самые лучшие предложения будут направлены в органы исполнительной власти Южного Урала.

Отметим, что одной из идей, прошедшей оценку на жизнеспособность, стало решение о посадке молодоженами «фамильного дерева». Каждая пара после регистрации в ЗАГСе получает место для высадки собственного деревца. Уход за растением обеспечит местная управляющая организация, а за семьей останется ответственность и контроль за его состоянием.

Отметим, что уже в ближайшее время организатор проекта «Полезное Мозголомство» Антон Рудаков (сопредседатель ЧРО «Деловая Россия» и член Общественного совета при администрации Челябинска) соберет активистов Челябинска для рассмотрения новых общественных и деловых проблем города.