С темой наружной рекламы связана большая волна негатива. «Визуальный мусор» всерьез надоел горожанам. И это справедливо: плакаты и листовки на ограждениях, киосках, столбах уродуют мегаполис. Причем количество подобного материала огромно — от него буквально не спрятаться.

О намерении прекратить рекламный беспорядок заявил глава города:

- Я попросил наших специалистов ужесточить санкции к тем организациям и людям, которые будут размещать несанкционированные объявления, - сообщил Евгений Тефтелев. - Это будут штрафы, предписания, возможность снятия нелегальной рекламы.

Без незаконных плакатов город вздохнет свободнее. Но значит ли это, что пора объявлять войну всем рекламным площадкам? Ведь существует и легальная реклама: она размещается с разрешения городских властей, над ней трудятся дизайнеры, а владелец несет ответственность за размещение и своевременный демонтаж конструкций. Должен ли город сказать ей «прощай»?

Что будет, если завтра утром из города исчезнут все элементы наружной рекламы? «70-е годы!» - коротко ответил человек, которого я попросила поставить такой мысленный эксперимент. Действительно, город без рекламы будет выглядеть так, словно вернулся на 3-4 десятилетия назад. Можно вспомнить и о том, что с некоторых домов снимать рекламные плакаты страшно: их фасады давно не радуют глаз. Может быть, у рекламы есть и свои плюсы? Попробуем их найти.

- Наружная реклама создает атмосферу в городе, - отмечает Эдуард Трифонов, генеральный директор рекламной компании «Азбука». - Например, к 9 мая мы по собственной инициативе оформили ряд праздничных баннеров. Нашей компании тоже хотелось приложить руку к формированию у челябинцев торжественного настроения — и, думаю, это удалось.

Впрочем, речь не только о праздничных днях. Баннеры, вывески, входные группы магазинов мы видим каждый день. И от того, радуют они глаз или раздражают безвкусными сочетаниями, зависит наше настроение.

- Наша компания занимается в том числе оформлением вывесок, входных групп. Так что можем сказать по своему опыту — это действительно важные элементы. Когда они интересно сделаны, то создают «лицо» магазина, - объясняет Эдуард Трифонов. - Чтобы этого добиться, мы стараемся экспериментировать с форматами — конечно, по согласованию с соответствующими ведомствами и в пределах закона. Порой в оформлении можно достигнуть поразительных результатов!

Какое еще слово замолвить о наружной рекламе? Стоит вспомнить, что это один из источников муниципальных средств. Ведь улицы принадлежат муниципалитету, а значит, именно он получает плату за размещение рекламы. Как правило эти деньги тратятся на уборку тротуаров и поддержание чистоты в городе.

Впрочем, нельзя отрицать, что реклама — это прежде всего реклама, и главная ее функция — доносить информацию от продавца к покупателю. Яркие плакаты или растяжки призваны привлечь наше внимание к распродаже в магазине, скидкам, праздничному мероприятию в кафе...

- Наружная реклама — это легкий, быстрый способ передать информацию, - подчеркивает Эдуард Трифонов. - Она ценится предпринимателями за то, что работает постоянно: плакат нельзя перелистнуть или выключить. Кроме того наружная реклама достаточно разнообразна: можно использовать арки, рекламные щиты, растяжки и перетяжки.

Все виды рекламы по-своему привлекательны и доступны в разных частях города — например, «Азбука» располагает разными форматами носителей во всех районах Челябинска (подробности на http://www.azbuka.info ). Правда, чтобы достигнуть результатов использовать их нужно с умом.

- Зачастую предприниматели, которые работают в одном районе города, считают, что за его пределами рекламные плакаты уже не нужны. И это кажется логичным: ведь человек с Северо-Запада не поедет в Ленинский район покупать пышку с изюмом, даже если увидит прекрасную рекламу булочной. Но почему-то оказывается, что реклама в одном районе не дает желаемого результата, - обращает внимание Эдуард Трифонов. - Дело в том, что жители того же Ленинского могут работать в центре или на ЧМЗ, и сталкиваться с рекламой там. Поэтому даже если мы рассказываем о маленькой пекарне, лучше задействовать несколько районов. Люди должны узнать о товаре, чтобы прийти за ним.

В общем и целом приходится признать, что без рекламы современному мегаполису не обойтись. Остается пожелать челябинским предпринимателям заказывать законную и качественную рекламу, чтобы они достигали своих целей, а мы получали удовольствие от внешнего вида города.