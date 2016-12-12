Вы наверняка знаете этого человека по его фишке особым образом растягивать гласные буквы в именах спортсменов.

Всемирно известный комментатор приедет на поединок Поветкина и Стиверна за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС. Бой пройдет 12 раундов в 15-тысячном зале. кроме того, болельщиков ждут соревнования 20 спортсменов из шести стран мира, которые были организованы при поддержке РМК Боксинг Промоушен и «Мир Бокса», а также губернатора Свердловской области.

Шоу откроет свои двери 17 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Объявлена аккредитация для СМИ

Аккредитация на мероприятие для СМИ. Подать заявку на аккредитацию можно до 15 декабря. В ней обязательно необходимо указать:

Название СМИ

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Сделать пометку - будет ли с собой фото или видеотехника

Контакты сотрудников и редакции

Заявку на аккредитацию присылайте на почту: boxekb2016@mail.ru . Дополнительная информация: Иван Веденин, 8-922-026-33-01; Герман Ременников, 8-982-640-82-30.

Фото: Официальный сайт Майкла Баффера / letsrumble.com