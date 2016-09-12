Великолепный праздник, посвященный юбилею города, продолжался семь часов. Трибуны были полны зрителей — на состязания пришло более восьми тысяч гостей. Праздник приехал поддержать известный рэпер Баста, а награды вручал лично губернатор Борис Дубровский.

Спортсмены вышли на ринг профессионального и любительского бокса, ММА, тайского бокса и кикбоксинга. Отметим, что организаторами гала-шоу стали промоутерская компания «Titov Boxing Promotions» и федерация олимпийского бокса Челябинска при поддержке губернатора Челябинской области, РМК и холдинга «Ариант».

Открыли программу вечера бои по тайскому и профессиональному боксу. Затем на ринг вышли представители кикбоксинга в самой жесткой его версии К1. Музыкальную паузу заполнила музыка известного рэпера Басты, а затем началась любительская встреча по боксу команд России и Германии. Немцы продули 4:0. Медали для спортсменов обеих стран лично вручил губернатор Челябинской области.

После любительского бокса начались главные поединки, которых ждали несколько часов. Первым стал 10-раундовый бой по профессиональному боксу за титул WBC Asian Silver. Обладателем желанного пояса в супер полулёгком весе до 59 кг стал представитель Казахстана Миржан Жаксылыков. Он победил филиппинца, чемпиона Азии Римара Метуду.

Одной из самых долгожданных встреч в программе шоу «Челябинск-280» стал бой по профессиональному боксу в первом полулегком весе до 55,3 кг между россиянином Евгением Градовичем и его оппонентом из Никарагуа Эусэбио Осэхо. 10 раундов и победа Градовича!

В финале гала-шоу «Челябинск-280» прошли два боя по ММА в весе свыше 93 кг. Обе встречи завершились досрочно, в первом раунде.

Чемпион Европы и Кубка мира по боевому самбо Максим Новоселов (родом из Трехгорного Челябинской области) отправил в технический нокаут представителя США Джимми Амбрица. Американец, у которого за плечами было 36 профессиональных боев, получил травму руки и сильный удар в голову от российского спортсмена. Судьи отдали победу южноуральцу после просмотра серии повторов.

Заключительный поединок бойцовского шоу между чемпионом России по самбо Иваном Штырковым из Екатеринбурга и американским бойцом смешанного стиля, экс-чемпионом UFC Рикко Родригесом завершился нокаутом в первом раунде.