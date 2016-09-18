- С января по сентябрь я провел более тысячи личных встреч с избирателями. Мы сделали ставку не на какие-то политические технологии, а на общение с людьми и выполнение их наказов. В день у меня проходило по 6-7 крупных встреч. В сутки мы обрабатывали иногда по триста наказов, поступивших ко мне как депутату как на этих мероприятиях, так и на личных приемах, которые проводились в территориях. Многим людям за это время получилось реально помочь решить их проблемы. Мы проехали практически все без исключения села, даже самые отдаленные.

По воспоминаниям Владимира Бурматова, он побывал почти в каждом дворе городских округов. Везде встречался с людьми, собирал наказы, обсуждал с ними проблемы территорий. Итогом этой работы стала программа «Реальные дела», в рамках которой многие дворы были благоустроены, появились новые детские и спортивные площадки. Кроме того, за это время были отремонтированы школ, детские сады и дома культуры.

Люди увидели реальные результаты нашей работы, - подчеркнул депутат. - Те наказы, которые мы не успели отработать летом, вошли в «Народную программу», которую мы будем реализовывать на протяжении ближайших пяти лет. По сути, вся наша компания была построена на личных встречах, и сейчас моя главная задача – оправдать доверие тех, кто принял в них участие, кто оставил свои наказы, кто проголосует за меня на выборах. Благодарен каждому избирателю за доверие и поддержку! Конкуренция на выборах в нашем округе была острой на всех этапах кампании, но все было в рамках закона и этики. Это была конкуренция идей и смыслов, а не политтехнологий или черного пиара. Оппоненты продемонстрировали взаимную корректность и политическую культуру. Считаю, что и команда, которая работала со мной на выборах, сделала свою работу на «отлично». Теперь слово за избирателями.