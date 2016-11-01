Следователи с налоговиками открыли охоту на уклонистов – аферы и серые схемы раскрываются, а фирме выписываются миллионные штрафы. Как верно оформить налоговые документы и легально провести всю отчетность – расскажет автор специального семинара Владимир Туров

Количество юрлиц, прекративших свою деятельность в 2016 году, увеличилось в 3,5 раза. Предприниматели бегут из бизнеса из-за кризиса и тотального налогового контроля. Особенно много нарушений приходится на НДС и налог на прибыль. Однако ваш бизнес может работать легально. Как? Узнайте 11−12 ноября на семинаре Владимира Турова «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно». Семинар пройдет в отеле «Raddison Blu Hotel». Адрес: улица Труда, д. 179. Все вопросы можно задать по телефону 8−800−555−7924

Всю информацию вы получите в уникальном 300-страничном буклете. Кроме того, по вашей ситуации вас проконсультируют профессиональные юристы.

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