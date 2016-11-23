Зима в этом году ранняя, хотя до сугробов ещё далеко. Однако мороз день ото дня набирает силу. Если вы устали сидеть дома и в качестве развлечения смотреть кино, то пора вспомнить о зимних видах спорта.



«Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным»



Самый популярный вид зимнего отдыха в Казани – коньки.

Покататься на них можно в закрытом спортивном комплексе «Триумф» с 15.30 до 16.50 (по предварительной записи по телефону - 562-06-44). Прокат инвентаря – 80 рублей/час, вход со своими коньками стоит 95 рублей/час.



Стадион «Локомотив» в будни открыт с 14:00 до 18.00, в выходные – 11:00 – 18:00. Вход на лёд со своими коньками – 30 рублей/час, взрослый прокат – 100 рублей/час, детский – 50 рублей/час.



Каток на стадионе «Трудовые резервы» начал работу с 6 ноября. Цены остались на уровне 2015 года: прокат (в стоимость включён вход на лёд) – 120 рублей/час, вход – 60 рублей/час. В будни каток работает с 17.30 до 21.00, выходные и праздничные дни - с 12.00 до 22.00.



Каток под открытым небом «Ракета» открылся 19 ноября. Режим работы: пятница, суббота, воскресенье – 18.00 – 21.30. Прокат коньков взрослым обойдётся в 100 рублей/час, детям до 14 лет – 50 рублей/час. Со своей парой можно кататься за 100 рублей/час.



«Настоящий лыжник перед сном смотрит на лыжи»



В отличие от конькобежцев, лыжники сейчас ждут снега. На озере Лебяжье прокат пластиковых лыж будет стоить 150 рублей/час, как и на лыжной базе «Дубравная». В горнолыжном комплексе «Казань» прокат комплекта пластиковых лыж на два часа обойдётся в 750 рублей.



Квадроциклы или дикие «мустанги»



Вождение квадроцикла сравнивают с ездой на диком мустанге. Невозможно отказаться от искушения обуздать «дикую» машину. В Казани катаются на квадроциклах в Лаишевском районе, в селе Усады. Там прокат машин стоит 1000 рублей/час (протяжённость трассы 3 км). В районе Дербышек услугу проката квадроциклов оказывает клуб «Даката». За один час с одного человека берут 1400 рублей, за два часа – 2500 рублей.



«Полцарства за коня!»



На всю жизнь запомнится уикенд, проведённый в компании лошадей. На ипподроме «Казань» можно покататься в течение 45 минут за 700 рублей.



Покататься на лошадях на территории посёлка Мирный можно за 500 рублей/45 минут. В конном клубе «Престиж», чтобы ощутить себя бравым гусаром, придётся заплатить 600 рублей/час.



Автор: Екатерина Гумарова