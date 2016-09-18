По словам председателя избирательной комиссии Копейского городского округа Ларисы Казаковой, самую высокую активность (24 процента) проявили жители центра города. Они пришли голосовать на избирательный участок в школе №1. меньше всего жителей посетили избирательный участок в микрорайоне новостроек на Кирова-Калинина. Здесь во многих квартирах собственники прописаны, но постоянно не проживают.

Отметим, что работу избирательных участков проверил исполняющий обязанности главы Копейска Владимир Бисеров и вице-губернатор Сергей Шаль. Они опросили наблюдателей на участках, расположенных в центре города и нескольких поселках и выяснили, что никаких жалоб или нарушений к этому времени зарегистрировано не было.

По мнению Сергея Шаля, явка на это время в Копейске довольно высокая, однако у жителей есть еще время до 20-00 для того, чтобы выполнить свой гражданский долг.