Казанские танцоры Наталья и Айрат Файзрахмановы смогли пройти кастинг и попасть в шоу "ТАНЦЫ".



Ваш танец: почему выбрали именно такой стиль?



Н: Никаких сомнений по поводу выбора направления не было: мы соединили в одном номере наши сильные стороны: от мужа – хаус, от меня – брейкинг.

А: Полностью согласен с любимой! Даже не обсуждали. Это кастинг, и нам надо было поразить жюри за полторы минуты.







Танец придумывали специально для шоу или были наработки?



Н: Были отдельные наработки. У каждого из нас свои фишки. Но единый номер готовили специально для шоу.

А: Да, он специально был создан для проекта.







Малыша будете приучать к искусству танца?



Н: Он уже с рождения попал в творческую среду: и в репетиционном зале малыш с нами, и дома принимает участие в постановочном процессе. У него уже есть своя минимальная база движений и любимые приёмчики. В общем, для него созданы все условия, а дальше уже выбор за ним.

А: Конкретной цели нет, он и так будет в искусстве с детства. Настаивать мы не будем. Дадим ему шанс попробовать себя в разных сферах.







Готовы к экспериментам в других стилях?



Н: Я за ними и пришла, поэтому готова на 100%.

А: Век живи, век учись! Конечно.







Со стороны кажется, что для хореографов шоу нет границ и невозможного. А для вас?



Н: Мы для хореографов как пластилин - материал, с которым им предстоит работать. В их голове рождается идея, наша задача – эту идею воплотить в реальность. Поэтому нужно будет пройти через множество этапов кастинга, ведь в 24 отберут только тех, чьи возможности действительно безграничны!

А: Это не совсем так. Очень многое на кастинге остаётся за кадром. Ожидание, волнение, нервы - это всё очень сказывается на исполнении.







В чём секрет успешного танцора?



Н: Трудолюбие и постоянное развитие и совершенствование.

А: В тренировках.







Мы желаем вам искренней победы, и сразу вопрос: какие планы на выигрыш?



Н: Мы даже не думали про деньги, если честно. Родители учили не делить шкуру неубитого медведя. Наверное, вложили бы выигрыш в развитие нашей школы танцев и в своё собственное. И отправились за океан учиться у лучших!

А: Да, в школу и за океан.







Фото: ТНТ