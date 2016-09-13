Казанские танцоры Наталья и Айрат Файзрахмановы смогли пройти кастинг и попасть в шоу "ТАНЦЫ".

Ваш танец: почему выбрали именно такой стиль?

Н: Никаких сомнений по поводу выбора направления не было: мы соединили в одном номере наши сильные стороны: от мужа – хаус, от меня – брейкинг.
А: Полностью согласен с любимой! Даже не обсуждали. Это кастинг, и нам надо было поразить жюри за полторы минуты.

 

Танец придумывали специально для шоу или были наработки?

Н: Были отдельные наработки. У каждого из нас свои фишки. Но единый номер готовили специально для шоу.
А: Да, он специально был создан для проекта.

 

Малыша будете приучать к искусству танца?

Н: Он уже с рождения попал в творческую среду: и в репетиционном зале малыш с нами, и дома принимает участие в постановочном процессе. У него уже есть своя минимальная база движений и любимые приёмчики. В общем, для него созданы все условия, а дальше уже выбор за ним.
А:  Конкретной цели нет, он и так будет в искусстве с детства. Настаивать мы не будем. Дадим ему шанс попробовать себя в разных сферах.

 

Готовы к экспериментам в других стилях?

Н: Я за ними и пришла, поэтому готова на 100%.
А: Век живи, век учись! Конечно.

 

Со стороны кажется, что для хореографов шоу нет границ и невозможного. А для вас?

Н: Мы для хореографов как пластилин - материал, с которым им предстоит работать. В их голове рождается идея, наша задача – эту идею воплотить в реальность. Поэтому нужно будет пройти через множество этапов кастинга, ведь в 24 отберут только тех, чьи возможности действительно безграничны!
А: Это не совсем так. Очень многое на кастинге остаётся за кадром. Ожидание, волнение, нервы - это всё очень сказывается на исполнении.

 

В чём секрет успешного танцора?

Н: Трудолюбие и постоянное развитие и совершенствование.
А: В тренировках.

 

Мы желаем вам искренней победы, и сразу вопрос: какие планы на выигрыш?

Н: Мы даже не думали про деньги, если честно. Родители учили не делить шкуру неубитого медведя. Наверное, вложили бы выигрыш в развитие нашей школы танцев и в своё собственное. И отправились за океан учиться у лучших!
А: Да, в школу и за океан.

 

Фото: ТНТ