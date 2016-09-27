Ребята из Татарстана стали вторыми на европейском конкурсе по изучению и соблюдению правил дорожного движения, сообщает пресс-служба казанской мэрии.



Соревнования включали в себя практические и теоретические этапы. Участники демонстрировали знание ПДД и навыки фигурного вождения велосипеда, разбирались в реальных дорожных ситуациях.



31-й Европейский образовательный конкурс Международной автомобильной федерации (FIA) по изучению и соблюдению Правил дорожного движения прошел в городе Усти-над-Лабем (Чешская Республика). В соревнованиях приняли участие представители более чем 20 европейских стран. Россию на конкурсе представляли две команды – Республики Татарстан и Липецкой области, показавшие лучшие результаты на Всероссийском конкурсе ЮИД «Безопасное колесо – 2016».



По итогам всех этапов команда Латвии завоевали первое место, Россия (команда Республики Татарстан) – второе. Бронзовым призёром стала команда Чешской Республики, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РТ.



Напомним, команда РТ трижды становилась победителем конкурса, пять раз – серебряным призером и один раз занимала третье место.



Фото: kzn.ru