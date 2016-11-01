Аккаунты в Instagram – давно уже не только средство общения с окружающим миром и возможность поделиться красивыми фото с друзьями. Сегодня это огромная площадка для рекламы, и многие популярные блогеры зарабатывают на этом. «Metro. Казань» пообщалось с популярными инста-блогерами Казани и выяснило, кто из них зарабатывает больше всего.



Первое место – russia_zt



• Евгений Якимов на инста-блоге зарабатывает 250 000 рублей в месяц. По аналитическим данным LiveDune, Евгений не только зарабатывает больше всех, он первый в топе инстаграмных аккаунтов Казани. Популярный блогер является музыкантом, фотографом, работает диджеем и занимается бизнесом. Он владелец сервисов, помогающих раскручиваться аккаунтам в соцсетях: ZT PRO и Smmika.



Второе место – emiliogansales



• Эмилио Гансалес зарабатывает больше 100 000 рублей в месяц на своём Instagram. Его блог входит в топ-10 блогов города Казани. Эмилио – популярный фотограф, работает со звёздами шоу-бизнеса и не только. Признаётся, что занимает первое место в Татарстане по количеству рекламных предложений и просто не успевает всё выкладывать в сеть.



Третье место – mary_mur_



• Мария Муравьёва зарабатывает на Instagram-аккаунте около 55 000 рублей в месяц (плюс различные бартеры). Мария уточняет, что это не основной её заработок. У неё есть небольшой прокат платьев (вечерних и для фотосессий). А в данный момент она занимается открытием в Казани фотопространства.



Четвёртое место – igor_sevriugin



• Игорь Севрюгин – журналист и телеведущий. Его блог второй по популярности среди инста-блогов Казани. Аккаунт в Instagram приносит ему около 50 000 рублей в месяц. Игорь делит свою жизнь между Казанью, Москвой и Миланом, рассказывая о весёлой журналистской жизни и не только.



Пятое место – gulnara_galimova



• Гульнара Галимова рекламирует в основном «женский арсенал»: салоны красоты, маникюристок, визажистов, массажистов.



Шестое место – salmanov_denis и adelalinka



• Денис Салманов и Аделя и Алина Фатхеевы. Денис Салманов зарабатывает на своём аккаунте до 20 000 р. в месяц и делит шестое место с близняшками, которые получают 10 000 в месяц.



Примечание: блогеры, которые не вышли на связь или отказались давать комментарий, в рейтинге не участвуют. Использовался сервис аналитики LiveDune.



Автор: Регина Шагеева

Фото: appleinsider.ru, из аккаунтов Instagram