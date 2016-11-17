16 ноября в кинотеатре «Родина» состоялся закрытый пресс-показ фильма «Дама Пик».

Фильм снят по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама»: загадочные три карты, 47 тысяч, имена и характеры главных героев.

Главный герой Андрей очень похож на Германа – он страстный игрок, но играет с осторожностью, потому что боится проиграть и остаться ни с чем.

Оперная певица Софья Майер намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. В фильме очень хорошо показано перевоплощение настоящей жизни героев в игру, в спектакль. Герои хотят стать своими двойниками из оперы и жить их жизнью, но не своей. Они перестают понимать, что живут в реальности, они ведут себя как куклы-марионетки, которые подвластны азартным играм. Одержимость героев приводит к их сумасшествию, они способны переступить через всё, лишь бы выиграть, но стремление разбогатеть любой ценой приводит к неожиданному финалу.

«Мы вынашивали этот фильм более 5-ти лет. Это фильм о молодёжи, о желании выиграть у жизни в карты», – говорит о фильме Павел Лунгин.

В главных ролях – Ксения Раппопорт и Иван Янковский.



Фото: www.kinopoisk.ru



