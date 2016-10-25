Американец Роб Гринфилд ходит по улицам Нью-Йорка, одевшись в пакеты с мусором, пытаясь привлечь внимание к проблемам экологии. Поговорив с казанцами, metro узнало, что думают по этому поводу горожане: 1. Как относишься к такой акции? 2. Готов ли к подобным экспериментам? 3. Что делаешь, чтобы сохранить экологию? 4. 27 октября отмечается «Международный день без бумаги». В какой сфере больше всего ненужного бумажного оборота и что можно сделать, чтобы его сократить?



Анвар Минигулов, 26 лет, предприниматель

1. Отношусь спокойно, такие акции привлекают внимание нормальных людей, которые думают о будущем.

2. Не вижу смысла. У нас в стране этого не поймут! Скорее всего, ты окажешься из-за такой акции в «дурке».

3. Элементарные вещи: использую меньше пакетов полиэтиленовых, выбрасываю в урны мусор.

4. Бумагу надо перерабатывать. Если уж нужно переработать бумагу, скажите мне, я сведу вас со своим другом, у которого производство во вторичном сырье (смеётся).



Светлана Вершинина, 32 года, медсестра

1. Считаю, что природу надо защищать, но не таким методом. Соблюдать чистоту вокруг себя и призывать к этому других будет более эффективно.

2. Не готова.

3. Не мусорю на улице, на природе также убираю мусор за собой.

4. Бумаги действительно много используют во всех сферах. Возможно, поможет какое-то распоряжение на государственном уровне, направленное на сокращение объёмов использованной бумаги. Если будет неподчинение, надо наказывать.



Артур Гусаров, 32 года, инженер

1. Отношусь положительно, но считаю эту акцию малоэффективной.

2. Одеться в мусорные пакеты не готов, да и время не позволяет.

3. Мусор выбрасываю только в урны и контейнеры, приучаю к этому своего ребёнка, делаю замечания другим. Когда выезжаем на природу, собираем не только свой, но и оставленный кем-то мусор, и выбрасываем в мусорные контейнеры.

4. Больше всего у офисных и рекламных работников, рекламные листовки по всему городу разбросаны.Нужно применять электронные, светодиодные вывески или ЖК-панели.



Диана Низамова, 25 лет, преподаватель

1. С одной стороны, вроде бы молодец – о природе думает, а с другой, подобные «нестандартные» акции ничего, кроме смеха, не вызовут.

2. Я бы с удовольствием приняла участие в других акциях с более конкретными целями.

3. Я раз в год провожу воспитательные беседы со студентами. Купила шубу из экомеха. Если вижу, что кто-то выбрасывает мусор из окна машины, могу иногда подойти и вернуть его.

4. В сфере образования очень много расходуется бумаги. Не может не радовать тот факт, что сейчас уже многое мы показываем с помощью оборудования.



Олег Тишин, 23 года, инженер

1. Отношусь положительно.

2. Принимать участие в таких акциях не готов.

3. Всегда выкидываю мусор, даже самый незначительный, в мусорное ведро или урну на улице.

4. Рекламные буклеты и листовки. От них и мусора много, и мало кто обращает на них внимания. Чаще просто выбрасывают в ближайшую урну, если не на пол. Чтобы сократить это, но продолжать так же распространять рекламу, можно установить больше электронных баннеров с той же рекламой на улицах города.







Фото: из личного архива казанцев



