Напомним, что он уже второй год подряд реализуется по инициативе депутата госдумы РФ Владимира Бурматова.

По святым маршрутам Южного Урала уже на этой неделе отправляются первые три автобуса. Отметим, что благодаря этой программе уже порядка 700 человек, преимущественно пожилые люди, совершенно бесплатно посетили святыни. Зачастую для верующих подобная возможность является единственным шансом побывать в интереснейших уголках Челябинской области.

В паломнических поездках у южноуральцев есть возможность посетить храмы и святые источники, а также пообщаться со священниками и задать волнующие их вопросы. Кроме того, у верующих появился шанс принять участие в богослужениях и приложиться к святым иконам.

Как рассказала экскурсовод проекта Юлия Санпитерская, этот проект пользуется большой популярностью у пожилых людей.

- Такие поездки многие очень ждут, долго к ним готовятся, очередь из желающих расписана на несколько месяцев вперед, - пояснила она. - Участники экскурсий всякий раз благодарят депутата за предоставленную возможность. Признаются, что после выборов не рассчитывали на то, что проект продолжится, но Владимир Бурматов сдерживает свои обещания.

Поездки совершаются по всей территории Южного Урала. По маршруту Медведово - Чебаркуль участники экскурсий узнают о Храме Трех святителей Московских Петра, Алексия, Ионы села Медведево, Храме Преображения Господня города Чебаркуля. В городе Троицке расположен Свято-Троицкий кафедральный собор и Свято-Казанский женский монастырь, где желающие также смогут побывать. В Кыштыме верующие могут посетить сразу четыре старинных храма. Кроме того, можно посетить и монастырь в селе Булзи, который поднимают после разрушения всем миром. В этом сезоне по просьбам участников автобусы проедут и по храмам Челябинска.

– В нашем регионе очень много православных святынь и памятников, и многие из них являются местами паломничества верующих из других регионов, - рассказал Владимир Бурматов. - При этом многие жители нашей области не бывали там ни разу и даже не знают о них. Я считаю правильным сделать их максимально доступными для верующих.