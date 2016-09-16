После скрупулезной оценки каждого текста все материалы, размещенные в СМИ: «Полит74», «Южноуральская панорама», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск», «Копейский рабочий», «Московский комсомолец», «Метроньюз» и «Аргументы недели» были признаны информационными.

Это значит, что в них не содержится агитационных материалов, направленных за или против кандидата в депутаты Государственной думы.

Напомним, что поток жалоб бизнесмена на прессу начался больше месяца назад. Нападкам подверглись многие СМИ Южного Урала. Валерий Гартунг обвинял журналистов во лжи, клевете, а также в организации преступной группировки. Сегодняшнее решение избиркома поставило точку в данном вопросе.