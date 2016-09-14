Как рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, новый электротранспорт, в количестве 70 троллейбусов и 22

односекционных трамвайных вагонов, будет работать на всех маршрутах, и уже совсем скоро в Казани не останется ни одного старого трамвая или троллейбуса.

Рустам Минниханов, принимавший участие в осмотре новой техники, отметил, что новые троллейбусы и трамваи создадут более комфортные условия и для пассажиров, и для сотрудников МУП «Метроэлектротранс».

«Я считаю, что уровень и качество обслуживания пассажиров значительно улучшится. Без надлежащей современной техники это невозможно. Это совершенно другая техника, более комфортная. И пассажиры, и персонал, который будет работать на этом транспорте, будут довольны», – приводит слова Президента РТ kzn.ru.



Рустам Минниханов обратил внимание на то, что троллейбусы и трамваи – экологичный транспорт, которые не загрязняют воздух, а современные трамваи еще и практически бесшумные.



Фото: kzn.ru





