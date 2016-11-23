Передача долгожданных наград была инициирована депутатом государственной думы РФ Владимиром Бурматовым.

Детям погибших защитников Родины сейчас уже далеко за 70, но для многих эта медаль – единственная память о своей маме или папе. Старики были рады до слез.

По рассказам детей войны, они обратились Владимиру Бурматову на параде в честь Дня Победы и рассказали о своей проблеме. После этого с каждым из них связались помощники депутата и буквально через две недели медали были у них.

Многие ветераны признаются, что этих медалей они ждали всю свою жизнь.

- Мы не могли оставить без внимания просьбу, с которой обратились представители общественной организации «Память сердца», - рассказал Владимир Бурматов. - Нашей задачей было сделать помощь детям ветеранов постоянной. И мы будем организовывать такие мероприятия до тех пор, пока все награды не найдут своих владельцев.