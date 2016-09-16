Отметим, что соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня, 16 сентября, между директором строительной компании «Доступное жилье» и челябинским отделением «Союза призывников России». Однако до этого времени первые работники уже приступили к своим обязанностям.

По мнению председателя общественной организации «Союз призывников России» Марселя Хазиева, это возможность для прекрасного старта молодежи.

Как рассказал сам директор строительной компании, в 1981 году, когда он демобилизовался из армии, проблем с работой не было. В нынешний момент, когда вопрос работы для многих, даже самых опытных специалистов, стоит довольно остро, молодые и энергичные парни смогут раскрыть свой потенциал

- Я очень надеюсь, что наше сотрудничество с Союзом призывников поможет ребятам, и я уже вижу плоды нашей совместной работы, - отметил Андрей Яцун. - В этих парнях - будущее наше и нашей страны.