Благотворительность – что это? Каждый из нас по-своему понимает это слово. Metro пообщалось с Дариной Табаковой – генеральным директором благотворительного фонда «В твою пользу».
С чего всё начиналось? Как появился фонд?
В феврале 2010 года на основе добровольных взносов был организован благотворительный фонд «Луч света». После переименования и ребрендинга в 2015 году произошли изменения стратегии фонда, связанные с обновлением программ деятельности и расширением целевой аудитории.
Вы работаете по Казани или по всей республике?
С 1 января следующего года планируется расширить границы проекта «Коробка малыша» по программе «Младенчество» не только по Казани, но и по другим городам Республики Татарстан. Остальные программы фонда активно задействованы по всей республике.
Какая срочная поддержка необходима вашему фонду в настоящее время?
Помощь может быть разной: и материальной, и человеческой. Необходима информационная поддержка. В настоящее время нашему фонду требуется помощь в сборе средств для проекта «Коробка малыша».
Скольким людям вы помогли на сегодняшний день?
На сегодняшний день фонд помог 673 нуждающимся. Оказали материальную помощь 25 социальным и культурным учреждениям РТ.
А как вы находите людей, которым необходима помощь?
Чаще всего они сами обращаются к нам за помощью.
А вы как-то следите за жизнью ваших подопечных?
У нас есть подопечные, которым мы периодически оказываем помощь. Это в основном детские дома, с ними мы поддерживаем общение.
Из представленных направлений помогаете ли вы кому-то чаще, чем остальным?
Наш фонд основательно подходит к решению вопроса о получении помощи по всем представленным направлениям. Чаще всего к нам обращаются за «Коробкой малыша» и дети с проблемами со здоровьем.
Вкратце о направлениях фонда:
• «Младенчество». Проект «Коробка малыша», направленный на поддержку многодетных и малообеспеченных семей.
• «Детство». Оказывает адресную помощь детям, направленную на реабилитацию, лечение и борьбу с различными заболеваниями.
• «Юность». Социальная опека подростков из многодетных и малоимущих семей, а также молодых людей, оставшихся без попечения родителей.
• «Зрелость». Оказание содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
• «Старость». Поддержка пенсионеров путём предоставления социальных пакетов с необходимыми товарами.
Цитата: «Мы были бы искренне рады проинформировать как можно больше жителей Татарстана о том, что, если они желают получить или оказать помощь, благотворительный фонд всегда работает в вашу пользу, от младенчества до старости».
Дарина Табакова Генеральный директор фонда «В твою пользу»
Фото: предоставлено фондом "В твою пользу"