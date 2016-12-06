Благотворительность – что это? Каждый из нас по-своему понимает это слово. Metro пообщалось с Дариной Табаковой – генеральным директором благотворительного фонда «В твою пользу».



С чего всё начиналось? Как появился фонд?



В феврале 2010 года на основе добровольных взносов был организован благотворительный фонд «Луч света». После переименования и ребрендинга в 2015 году произошли изменения стратегии фонда, связанные с обновлением программ деятельности и расширением целевой аудитории.







Вы работаете по Казани или по всей республике?



С 1 января следующего года планируется расширить границы проекта «Коробка малыша» по программе «Младенчество» не только по Казани, но и по другим городам Республики Татарстан. Остальные программы фонда активно задействованы по всей республике.







Какая срочная поддержка необходима вашему фонду в настоящее время?



Помощь может быть разной: и материальной, и человеческой. Необходима информационная поддержка. В настоящее время нашему фонду требуется помощь в сборе средств для проекта «Коробка малыша».



Скольким людям вы помогли на сегодняшний день?



На сегодняшний день фонд помог 673 нуждающимся. Оказали материальную помощь 25 социальным и культурным учреждениям РТ.







А как вы находите людей, которым необходима помощь?



Чаще всего они сами обращаются к нам за помощью.







А вы как-то следите за жизнью ваших подопечных?



У нас есть подопечные, которым мы периодически оказываем помощь. Это в основном детские дома, с ними мы поддерживаем общение.







Из представленных направлений помогаете ли вы кому-то чаще, чем остальным?



Наш фонд основательно подходит к решению вопроса о получении помощи по всем представленным направлениям. Чаще всего к нам обращаются за «Коробкой малыша» и дети с проблемами со здоровьем.



Вкратце о направлениях фонда:



• «Младенчество». Проект «Коробка малыша», направленный на поддержку многодетных и малообеспеченных семей.



• «Детство». Оказывает адресную помощь детям, направленную на реабилитацию, лечение и борьбу с различными заболеваниями.



• «Юность». Социальная опека подростков из многодетных и малоимущих семей, а также молодых людей, оставшихся без попечения родителей.



• «Зрелость». Оказание содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.



• «Старость». Поддержка пенсионеров путём предоставления социальных пакетов с необходимыми товарами.



Цитата: «Мы были бы искренне рады проинформировать как можно больше жителей Татарстана о том, что, если они желают получить или оказать помощь, благотворительный фонд всегда работает в вашу пользу, от младенчества до старости».

Дарина Табакова Генеральный директор фонда «В твою пользу»



Фото: предоставлено фондом "В твою пользу"











