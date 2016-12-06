Благотворительность – что это? Каждый из нас по-своему понимает это слово. Metro пообщалось с Дариной Табаковой – генеральным директором благотворительного фонда «В твою пользу».

С чего всё начиналось? Как появился фонд?

В феврале 2010 года на основе добровольных взносов был организован благотворительный фонд «Луч света». После переименования и ребрендинга в 2015 году произошли изменения стратегии фонда, связанные с обновлением программ деятельности и расширением целевой аудитории.

 

Вы работаете по Казани или по всей республике?

С 1 января следующего года планируется расширить границы проекта «Коробка малыша» по программе «Младенчество» не только по Казани, но и по другим городам  Республики Татарстан. Остальные программы фонда активно задействованы по всей республике.

 

Какая срочная поддержка необходима вашему фонду в настоящее время?

Помощь может быть разной: и материальной, и человеческой. Необходима информационная  поддержка. В настоящее время нашему фонду требуется помощь  в сборе средств для проекта «Коробка малыша».

Скольким людям вы помогли на сегодняшний день?

На сегодняшний день фонд помог 673 нуждающимся. Оказали материальную помощь 25 социальным и культурным учреждениям РТ.

 

А как вы находите людей, которым необходима помощь?

Чаще всего они сами обращаются к нам за помощью.

 

А вы как-то следите за жизнью ваших подопечных?

У нас есть подопечные, которым мы периодически оказываем помощь. Это в основном детские дома, с ними мы поддерживаем общение.

 

Из представленных направлений помогаете ли вы кому-то чаще, чем остальным?

Наш фонд основательно подходит к решению вопроса о получении помощи по всем представленным направлениям. Чаще всего к нам обращаются за «Коробкой малыша» и дети с проблемами со здоровьем.

Вкратце о направлениях фонда:

• «Младенчество». Проект «Коробка малыша», направленный на поддержку многодетных и малообеспеченных семей.

• «Детство». Оказывает адресную помощь детям, направленную на реабилитацию, лечение и борьбу с различными заболеваниями.

• «Юность». Социальная опека подростков из многодетных и малоимущих семей, а также молодых людей, оставшихся без попечения родителей.

• «Зрелость». Оказание содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

• «Старость». Поддержка пенсионеров путём предоставления социальных пакетов с необходимыми товарами.

Цитата: «Мы были бы искренне рады проинформировать как можно больше жителей Татарстана о том, что, если они желают получить или оказать помощь, благотворительный фонд всегда работает в вашу пользу, от младенчества до старости».
Дарина Табакова Генеральный директор фонда «В твою пользу»

Фото: предоставлено фондом "В твою пользу" 

 

 

 