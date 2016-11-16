Уникальный бизнес-кейс по решению проблем бизнеса позволил будущим специалистам узнать много новой информации, систематизировать свой опыт и улучшить свои коммуникативные навыки.

Бизнес-игру с творческим подходом к решению нестандартных задач, с которыми сталкиваются все руководители промышленных предприятий, организовала 15 ноября Русская медная компания при поддержке консалтинговой компании McKinsey. Как отметили участники мероприятия, в самом начале их научили расставлять приоритеты и учитывать все требования для прогнозирования ситуации.

- Для талантливой челябинской молодежи это был очень интересный и перспективный опыт, - рассказала директор управления экологии, промышленной безопасности и охраны труда РМК Натали я Гончар. - Мы были рады увидеть столько небезразличных талантливых молодых людей, которые, возможно, в будущем придут работать в РМК.