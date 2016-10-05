Американская актриса и певица Дженифер Лопес любит делиться с поклонниками в Instagram жаркими фото. И в свои 47 она не упускает возможность похвастаться подтянутой фигурой. В очередной раз она выложила фото с соблазнительным декольте. Однако подписчики её аккаунта отметили, что с кадром что-то не так. Многим показалось, что Дженнифер Лопес увеличила грудь, и это можно разглядеть на данном фото. Но, как отмечают другие, всё дело в ракурсе, с которого сделан кадр. Между тем Дженнифер Лопес...