Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2015-2016 учебном году.
По данным рейтинга, в Топ-25 российских школ вошли два образовательных учреждения Республики Татарстан: челнинская гимназия №26 города Набережные Челны - на 15-м месте, казанский лицей №131- на 19-й строчке.
К слову, всего в рейтинг вошло 12 казанских школ. А министр образования и науки РФ Ольга Васильева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», состоявшейся 5 октября, отметила, что в плане организации образовательной работы в школах Татарстан наряду с Москвой и Санкт-Петербургом продемонстрировал наибольшую положительную динамику среди регионов России. Об этом сообщило агентство «РИА-новости».
Фото: kazanweek.ru