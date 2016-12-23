Российские знаменитости вовсю готовятся к Новому году. Праздничным настроением звёзды делятся с подписчиками в соцсетях.

Instagram представителей отечественного шоу-бизнеса заполнили фото нарядных ёлочек, новогодних шаров и гирлянд.

Дом балерины Анастасии Волочковой украшает четырёхметровая ель. Но одним новогодним деревом звезда не ограничилась. Фасад её дома и живые ели во дворе тоже переливаются огнями.

Анне Семенович в этом году пришлось поставить ёлку на стол. С недавних пор в семье певицы живет маленькая чихуахуа Мишель, и певица опасается, что собачка может уронить на себя стоящее на полу дерево.

Среди украшений на звёздных ёлках порой можно увидеть весьма оригинальные. Телеведущая Алла Михеева украсила свою ёлочку своими фото.

Многие звёзды в силу занятости не смогли сами украсить свои дома к Новому году. Анфиса Чехова, Алёна Водонаева, Наталья Ионова (Глюкоза), Елена Темникова, Елена Летучая доверили оформление своих ёлочек профессионалам.

Для актрисы Марии Кожевниковой новогоднее убранство дома и вовсе стало сюрпризом. Звезда сейчас участвует в съёмках в другом городе. Вернувшись ненадолго домой, Мария обнаружила, что её семейство уже готово к приближающимся праздникам.

Певица Полина Гагарина в отличии от многих коллег решила соблюсти традиции: свою ёлку звезда наряжала сама вместе со своими домашними.

Жена Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская не стала тратить время на многочисленные фото. Для своих подписчиков она сняла видео, в котором показала, как выглядит её дом в преддверии новогодних праздников.