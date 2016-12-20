Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снялся в ролике режиссёра Тимура Бекмамбетова к выходу комедии "Ёлки 5". Ранее в официальном трейлере новогоднего фильма уже звучала песня Шнурова "Начинаем отмечать!", теперь же, как отмечают создатели картины, песню можно услышать целиком.

Видео с участием Сергея Шнурова и фрагментами из фильма "Ёлки 5" студия Bazelevs опубликовала 20 декабря на своём канале в Youtube.

- Начинаем отмечать Новый год досрочно!, - подписали ролик с песней Сергея Шнурова в соцсети. - 22 декабря идем в кино на главную новогоднюю комедию страны "Ёлки 5".

Напомним, что в фильме снимались Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина и другие известные российские актёры.

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