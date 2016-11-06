Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в эфире радиостанции "Вести.fm" перепутала знаменитого полководца Александра Суворова с героем комедии Грибоедова.
- Знаете, как говорится... Служить хочу, да прислуживать тошно, - сказала Наталья Поклонская, отвечая на вопрос.
- Это наш великий полководец Суворов сказал так, – добавила депутат.
На самом деле фразу: "Служить бы рад, прислуживаться тошно", произносит Чацкий в комедии Александра Грибоедова "Горе от ума".
Ведущая попробовала поправить Поклонскую, однако сама ошиблась, перепутав Грибоедова с Лермонтовым.
- Значит, они оба так сказали, - заявила Наталья Поклонская.