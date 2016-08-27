Эти курсанты уже прошли курс начальной военно-морской подготовки, который предусматривает освоение строевых приемов, освоение оружия, выполнение стрельб.

Церемония получилась торжественной и красивой. Молодые люди в тельняшках и бескозырках сначала построились на Петроградской набережной. Затем над легендарным крейсером взметнулся Андреевский флаг и гюйс, командование ВМФ поздравило первокурсников и началась самая волнующая часть всего действа – чтение текста присяги.

Когда клятва была произнесена, моряки прошли торжественным маршем, полюбоваться на который собрались сотни горожан.

– Традиция приведения к присяге – это давняя традиция, – рассказывает Metro начальник училища, контр-адмирал Владимир Николаевич Соколов. – Военно-морской институт является правоприемником двух высших учебных заведений: военно-морского училища им. Фрунзе и Высшее военно-морское училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. В разные годы в основном училище им. Ленинского комсомола принимало присягу на крейсере Аврора, а в позапрошлом году мы возродили эту традицию и привели к присяге личный состав молодого пополнения набора 2014, – объясняет опытный моряк принцип выбора места для присяги.

Напомним, крейсер «Аврора» вернулся на место своей вечной стоянки у Петроградской набережной в июле 2016 года после почти двухлетней реставрации в Кронштадте. Первым обновленный корабль-музей посетил президент России Владимир Путин.

Репортаж: Святослав Акимов