Пассажиры Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена могут теперь проехать с комфортом на новом красном составе. 15 ноября на "красную ветку" вышел красный состав - поезд нового поколения.

- Первая линия выбрана для запуска красных составов не случайно, - отмечают в пресс-службе питерской подземки. - В цветовой схеме метрополитена именно она обозначается красным цветом.

Поезда данной модели уже больше года перевозят пассажиров по Линии 3 (зеленая ветка метро). Но красный состав имеет от них отличие. На Кировско-Выборгской линии курсируют поезда 8-вагонного формирования. В первом и последнем вагонах в них есть специальные приспособления для инвалидов-колясочников, с помощью которых маломобильные пассажиры смогут закрепить в целях безопасности свои инвалидные кресла.

Ещё пассажиры наверняка оценят плавный ход и торможение нового состава. Бегущая строка в салоне вагона ориентирует слабослышащих людей. Информация на ней дублируется на английском языке. А светящееся табло над раздвижными дверьми информирует пассажиров о прибытии на конкретную станцию.

Кабина машиниста имеет панорамный обзор, снабжена кондиционером, информативной панелью управления с выводом изображения с видеокамер, установленных в салонах всех восьми вагонов.