Весь мир готовится Новому году и Рождеству. Повсюду появляются нарядные ёлки, гирлянды и прочие атрибуты долгожданных праздников. Резиденция британских монархов не стала исключением.

В официальных аккаунтах королевской семьи Великобритании в социальных сетях появились первые фотографии того, как будет выглядеть Букингемский дворец этой зимой.

Королевскую резиденцию украсили гирлянды из ёлочных веток, венки и шары. Ветви рождественских елей, установленных у входа, усыпаны игрушками в виде корон.

Посетители Букингемского дворца с удовольствием фотографируют праздничное убранство и делятся снимками в соцсетях.