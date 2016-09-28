Картина "Про любовь" в 2015 году была признана лучшим фильм на Кинотавре и лучшим фильмом года на кинопремии "Золотой орёл". Режиссёр Анна Меликян задумала снять продолжение своего альманаха, посвящённого теме любви. Правда, на этот раз Меликян станет продюсером, а пять новелл о вечном чувстве снимут разные режиссёры от Резо Гигинеишвили ("Без границ", "ЖАRА") до Натальи Меркуловой ("Интимные места").

Объединять истории, как и в прошлый раз, будет фигура лектора и её выступление. Если в первой картине, лекцию о любви читала Рената Литвинова, то на этот раз эта роль выпала знаменитому американскому актёру Джону Малковичу.

На официальной страничке картины "Про любовь-2" в Instagram можно полюбоваться фотографиями того, как проходит работа. На площадке Малкович поработает с Ингеборгой Дапкунайте, с которой у него давние тёплые дружеские отношения.