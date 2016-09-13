Импровизированное выступление 4-летней Клавдии Земцовой уже собрало более 170 тысяч лайков. Кристина Орбакайте разместила видеоролик в Instagram, подписав: "Песня пошла в народ! Моя любимая фанатка".

Внучка Аллы Пугачёвой спела новую песню мамы, которую Кристина исполняет в дуэте с Валерией. Композиция "Любовь не продаётся" прозвучала в оригинале на сцене конкурса "Новая волна-2016" в Сочи.

Напомним, у Орбакайте трое детей. 25-летний Никита от Владимира Преснякова, 18-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и 5-летняя Клава от бизнесмена Михаила Земцова. Никита тоже выступает на сцене.

