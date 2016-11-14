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Обновлено : Сегодня 18:17
- Опубликовано : Сегодня 17:24

Канадский медведь "станцевал тверк"

  • Давид Абабеков

Зажигательная сцена была снята скрытой камерой в Скалистых горах Канады

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На YouTube-канале BBC One появилось видео, которое запечатлело медведя-гризли, трущегося о кору дерева. После наложения композиции Don’t Cha американской группы The Pussycat Dolls движения животного походят на популярный танец тверк.

Видео было использовано в качестве трейлера британского документального шоу о природе Planet Earth II.

Напомним, что тверкинг — направление танца, в технике которого активно используются движения ягодицами.

Эксперт

Таким образом медведь метит территорию. Он фиксирует на дереве свой рост, габариты, оставляет шерсть, жировые следы, чтобы показать другим самцам свою значимость, отпугнуть конкурентов от самки.

Игорь Егоров, зоолог

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