Канадский медведь "станцевал тверк"

На YouTube-канале BBC One появилось видео, которое запечатлело медведя-гризли, трущегося о кору дерева. После наложения композиции Don’t Cha американской группы The Pussycat Dolls движения животного походят на популярный танец тверк.
На YouTube-канале BBC One появилось видео, которое запечатлело медведя-гризли, трущегося о кору дерева. После наложения композиции Don’t Cha американской группы The Pussycat Dolls движения животного походят на популярный танец тверк.
Видео было использовано в качестве трейлера британского документального шоу о природе Planet Earth II.
Напомним, что тверкинг — направление танца, в технике которого активно используются движения ягодицами.
Таким образом медведь метит территорию. Он фиксирует на дереве свой рост, габариты, оставляет шерсть, жировые следы, чтобы показать другим самцам свою значимость, отпугнуть конкурентов от самки.
Игорь Егоров, зоолог