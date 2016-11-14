Канадский медведь "станцевал тверк"

Самое большое суперлуние года ожидает землян 14 ноября 2016 года. В эту ночь можно будет наблюдать самую большую Луну за последние 68 лет. 14 ноября спутник Земли пролетит на очень близком расстоянии от орбиты нашей планеты( в 356 536 километрах от Земли), в связи с этим, мы увидим огромную красную Луну – это и называется суперлунием. Во время суперлуния спутник выглядит визуально намного больше и ярче, примерно на 14% и 30% соответственно. Как уверяют астрологи, следующее подобное суперлуние...