В рамках совместного проекта Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и газеты Metro «УФАС уполномочен заявить...» руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров рассказал, какие нарушения чаще всего обнаруживаются в рекламе микрозаймов.

– Вадим Валерьевич, мы знаем, что вы работаете с буквой закона. Расскажите, пожалуйста, что закон «О рекламе» говорит относительно рекламы микрозаймов?

– Рекламу финансовых услуг и финансовой деятельности регулирует статья 28 закона «О рекламе». Если вести речь о микрофинансовых организациях, нас в первую очередь интересует часть третья этой статьи. Она гласит: если реклама предоставления займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, она должна содержать и все остальные условия, определяющие его полную стоимость. То есть сказал – «а» говори «б».

Под «б» мы подразумеваем полную стоимость займа, которая определяется в процентах годовых. И это важно! Часто мы видим на рекламе указания на 1%, 2%, 5% – всё это проценты в день. А в рекламе без нарушений должны быть обозначены проценты в год, т.е. по аналогии – 365%, 730%, 1825%. Согласитесь, эти ставки уже не так привлекательны?

– Да, действительно. А на что ещё следует обратить внимание, чтобы не появились другие сюрпризы? Ведь человеку будет не до смеха, когда он узнает про скрытые комиссии или когда в дом вдруг постучатся коллекторы.

– Чтобы такое не произошло, обращайте внимание на все условия предоставления займа, в частности, сроки его возврата и возможные штрафные санкции. Не постесняйтесь уточнить у сотрудников организаций, а что вам будет за то, что вы не вернете деньги вовремя.

Здесь ещё следует уточнить, что антимонопольная служба не занимается контролем за деятельностью микрофинансовых организаций в части предоставления займов. Мы следим исключительно за их рекламной деятельностью.

– Хорошо, вернемся к рекламе. На практике часто ли удается выявить нарушителя?

– В основном мы возбуждаем дела по заявлениям граждан, столкнувшихся с той или иной проблемой. Так, например, ответчиком по одному из недавних дел была компания «Сити-Трейд», которая размещала свою рекламу под заголовком «Куда вложить сбережения под большие проценты?...» сразу в двух газетах: «Аргументы и факты» и «Pro город Нижний Новгород».

В ходе рассмотрения дела мы установили, что у ООО «Сити-Трейд» нет статуса микрофинансовой организации и оно не зарегистрировано в Государственном реестре микрофинансовых организаций, а значит, нет права на привлечение денежных средств граждан. Таким образом, рекламируя свою услугу, псевдомикрофинансовая организация (рекламодатель) и газеты (рекламораспространители) нарушили п. 1 ст. 7 закона «О рекламе».

Организациям предписано снять с распространения ненадлежащую рекламу. Материалы дела переданы для возбуждения административного производства. Напомню, что за нарушение закона «О рекламе» предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

– Интересно. В городе действительно встречается анонимная реклама. Не поймёшь, как называется организация, легально ли она работает.

– Вы правы. Один из таких рекламных баннеров, например, был замечен гражданином в Кировском районе Санкт-Петербурга на фасаде дома на бульваре Новаторов. Там красовалась вывеска «Заначка. Магазин денег. Деньги наличными на любой срок». При этом наименование лица, оказывающего финансовые услуги - ООО «МФО «Фреш кэш», указано не было. Поэтому в отношении общества возбуждено дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 28 закона «О рекламе. Дело еще рассматривается.

– Внимательные оказались петербуржцы…

– Да, жители города очень внимательные! Заявления на деятельность микрофинансовых организаций к нам поступает много, но не всегда они по адресу. Некоторое время назад в управлении была волна жалоб на микрокредитование. Практически одинаковые заявления, с приложением фотографий вывесок этих организаций, которые не являются рекламными объявлениями. По этим заявлениям дела не возбуждались.

Еще раз хотелось бы обратиться к петербуржцам. Несколько раз подумайте, прежде чем обращаться к услугам микрофинансовых организаций. И если вы всё же сделали выбор в их пользу, внимательно изучите сначала рекламные сообщения, а потом сам договор предоставления займа. И если вам покажется, что реклама, на ваш взгляд, ненадлежащая – обращайтесь с письменным заявлением в адрес управления.