Российский футбольный клуб "Зенит" и немецкий "Шальке" начали переговоры об аренде украинского полузащитника Евгения Коноплянки, который в минувшее трансферное окно перешёл в клуб из Гельзенкирхена из испанской "Севильи", сообщает "Life".

Немецкий и российский клубы объединяет общий титульный спонсор – "Газпром", что даёт возможность полагать, что вероятность осуществления сделки довольна высока.

Этим летом 26-летний Коноплянка перешёл на правах аренды с правом выкупа в "Шальке". "Газпром" планирует дождаться зимнего трансферного окна и оформить полноценный трансфер полузащитника из "Севильи", чтобы немецкий клуб имел права на футболиста. Испанцы не имеют возможности заблокировать сделку по условиям договора. После того как трансфер будет оформлен, "Шальке" должен будет отдать Коноплянку в аренду в "Зенит".

Сообщается, что в Коноплянке заинтересован главный тренер питерцев Мирча Луческу. Румынский специалист хорошо знаком с футболистом по выступлениям в чемпионате Украины.