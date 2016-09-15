Сине-бело-голубые уже давно отучили болельщиков от Лиги Европы. На протяжении пяти последних лет зенитовцы непременно выступали на групповом этапе самого престижного турнира континента – Лиги чемпионов.

Вспомнить о существовании такого состязания, как Лига Европы, зенитовцев заставили неудачные выступления в чемпионате России.

В группе подопечные Мирчи Луческу сыграют с израильским «Маккаби», голландским «АЗ Алкмааром» и ирландским «Дандлоком».

Зенитовцы являются очевидными фаворитами своего квартета, ведь состав команды укомплектован для решения самых высоких задач.

Скорее всего, Луческу в еврокубках постарается дать игровую практику молодым футболистам. Так, на поединок с «Маккаби» не полетели лидеры «Зенита» – Артём Дзюба и Олег Шатов, которым главный тренер решил предоставить отдых. Зато форвард дублирующей команды Алексей Гасилин включён в заявку на матч.

В прошлом году «Маккаби» занял второе место в чемпионате Израиля. А в составе значатся такие известные игроки, как Йосси Бенаюн и Таль Бен Хаим. Всё это настраивает на то, что «Зенит» в Нетании явно не ждёт лёгкая прогулка.

Матч "Зенит"-"Маккаби" 15 сентября в Израиле: прогнозы

Вячеслав Мельников, чемпион СССР – 1984 и бывший главный тренер «Зенита»:

- Лига чемпионов и Лига Европы – это два совершенно разных турнира. Сравнение тут явно не в пользу Лиги Европы. Получили то, что заслужили по прошлому году. У «Зенита» в последнее время идёт игра. Я думаю, что продолжение весёлого и результативного футбола мы можем увидеть в Израиле. Жара в Израиле не должна стать решающим фактором, потому что в «Зените» собраны квалифицированные футболисты, поигравшие в самых разных условиях. Первоочередное значение будет играть настрой и мастерство, а оно у «Зенита» намного выше, чем у «Маккаби».

Матч "Зенит"-"Маккаби" 15 сентября: трансляция

Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зенит" (Россия) начнется на канале "Матч ТВ" 15 сентября в 19.45 по мск времени.