Интереса к предстоящему матчу добавляет тот факт, что «красно-белые» в этом году не просто стремятся к чемпионству по старой памяти, а действительно сделали заявку на победу.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии дерби заявил, что согласился бы на поражение в этом матче, если бы его команда стала чемпионом.

"Если бы мне предложили выиграть чемпионат, проиграв при этом дерби, то я бы согласился. Важно итоговое место, а не какая-то конкретная игра", – цитирует Карреру ТАСС.

С ним согласен бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров.

– Проиграть сражение не значит проиграть битву, – сказал он Metro. – Как говорил Николай Петрович Старостин чемпионом становится тот, кто не теряет очки со слабыми. Поэтому, ничего страшного не произойдёт, если сейчас «Спартак» проиграет ЦСКА, а в конце станет чемпионом.

По мнению другого ветерана «Спартака» Валерия Рейнгольда, с мнением Карреры нужно считаться, поскольку он строит новую команду и делает это правильно.

– Дерби историческое, как многие говорят, так оно в принципе и есть, – отметил Рейнгольд в разгвооре с Metro. – Эти команды всегда конкурировали между собой. Пока ЦСКА выигрывает больше в турнирах, которые проводятся у нас в России, но «Спартак» в данный момент выглядит прилично. Жду красивой, захватывающей и честной со стороны судей игры.

Центральный матч 12-го тура чемпионата России на стадионе «Открытие Арена» начнётся 29 октября в 18:00 по московскому времени.