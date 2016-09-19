Актрису Аманду Аббингтон, сыгравшую в сериале "Шерлок" Мэри Морстен, обокрали во время вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе. Об инциденте зарубежные СМИ объявили накануне, 18 сентября.

По данным издания ET Online, кража произошла в тот момент, когда звезда сериала "Шерлок" поднялась на сцену, чтобы получить награду за специальный выпуск этого сериала. Их отметили за серию "Безобразная невеста", который был признан лучшим телефильмом. В этот момент злоумышленник украл сумочку, в которой был кошелек. Кинозвезда таже осталась без телефона и водительских прав.

- Когда мы пошли за наградами, какой-то урод спер кошелек из-под моего сиденья, - приводит слова актрисы ИА "InterMedia". – Надеюсь, что с ним произойдет какое-нибудь страшное кармическое говно.

На церемонии вручения "Эмми" места отправившихся на сцену победителей занимают специальные сотрудники. Но Аманда Аббингтон не помнит, видела ли она кого-нибудь в своем кресле, когда уходила за наградой.

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