Телевизионную премию "Эмми-2016" вручили 18 сентября в Лос-Анджелесе, в театре Microsoft Theater. Традиционно раз в год статуэтки получают лучшие актеры и режиссеры телевизионных проектов.

Как всегда, на красную дорожку премии "Эмми" вышли красивые, знаменитые, эффектные актеры и актрисы.

Больше всех внимания привлекла героиня сериала "Игра престолов", получившего 12 премий "Эмми", Эмилия Кларк.

На красную дорожку "Эмми" Эмилия надела нежное вечернее струящееся платье без изысков - лишь с драпировкой на груди. Правда, некоторые посчитали наряд невзрачным.

Куда более эффектно выглядела актриса кино Кирстен Данст. Ее черное прямое платье с глубочайшим декольте вызвало фурор. Кирстен была одной из самых очаровательных актрис на красной дорожке "Эмми-2016".

Ярким оказалось и появление актрисы, которая с годами становится только краше и привлекательнее - Робин Райт. В России она известна по ролям в знаменитой "Санта-Барбаре" и легендарном "Форресте Гампе", а также тем, что увела у Мадонны мужа Шона Пенна.

Робин - 49 лет, но на красной дорожке "Эмми" в блестящем облегающем платье она выглядела великолепно.

Еще одна актриса популярнейшего сериала - "Отчаянные домохозяйки" - Фелисити Хаффман (Линетт Скаво) - тоже появилась на премии "Эмми-2016". 53-летняя блондинка с шикарной фигурой и белозубой улыбкой очаровала всех.

Также на красной дорожке "Эмми-2016" свои наряды показали супермодель Хайди Клум (не пропускающая ни одной церемонии награждения), горнолыжница Линдси Вонн, в последнее время часто бывающая на светских мероприятиях, зведа фильма "9 ярдов" Аманда Пит, актриса Клэр Дейнс, уже имеющая 3 премии "Эмми" и многие другие.

Добавим, на премии "Эмми" призы вручаются лучшим телевизионным работам года.Победители получают золотую статуэтку "Эмми", исполненную в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, которая олицетворяет единство науки и искусства.