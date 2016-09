С Сергеем Гармашом мы пообщались на съёмках нового сериала НТВ "По ту сторону смерти" (репортаж со съёмочной площадки читайте ЗДЕСЬ), в котором его герой вместе с героиней Светланы Ходченковой расследуют исчезновение человека. Актёр рассказал Metro, чем его захватил мистический сюжет, почему он не мечтает о конкретных ролях и чем бы занялся, если бы разочаровался в кино и театре

Почему согласились сниматься в сериале «По ту сторону смерти». У вас ведь сейчас и так много кинопроектов...

Почему много? У меня выходит четыре полных метра. Снимался в них я в прошлом году и это всё достаточно небольшие роли. Совсем крохотная роль у меня в «Дуэлянте». Небольшая – в фильме «Матильда» Алексея Учителя, эпизод маленький, но я впервые в своей жизни дожил до того, что сыграл царя – Александра III. Ещё выйдет фильм Павла Чухрая «Чужой» и Андрющенко «Напарник». На самом деле, я не снимаюсь с ноября месяца, отчасти это был умышленный перерыв.

И всё-таки чем зацепил сценарий "По ту сторону смерти"?

Я узнал про него ещё весной 2015 года. Сценарий придумал и написал Олег Антонов, который учился на курс младше меня в Школе-студии МХАТ. Мы с ним хорошо общались, жили рядом в общежитии. Было приятно встретиться, пообщаться. Я прочитал сценарий. Реальность на грани фантастики мне понравилась.

Режиссёр сериала сказал, что у вас не было проб. А как вы вообще относитесь к пробам?

Дисциплинированно. Я и сейчас пойду на пробы, если надо будет их проходить. Если я увижу хороший материал, пусть даже это будет молодой какой-то режиссёр, который захочет, чтобы я прошёл пробы – я пойду на это. Это производственный момент, это часть профессии. Сказать: «Знаете, я вот уже столько снимался в кино! какие пробы?» – это во-первых, хамство, во-вторых, непрофессионально.

Были пробы, которые вы не прошли и расстраивались?

Были. Я долго пробовался у Звягинцева на картину «Изгнание». И несмотря на то, что мне картина понравилась меньше, чем сценарий, я бы с удовольствием бы в ней снялся, чтобы поработать со Звягинцевым. Расстраивался я, когда не попал к Абдрашитову в картину «Плюмбум, или Опасная игра». Зато попал к нему на другую картину. Когда не попал к Петру Тодоровскому на «Анкор, ещё Анкор» – расстроился. Но всё это меня расстраивало не до такой степени, чтобы выбивать из колеи. Было просто жаль.

Вы верите в творческую судьбу? Что какие-то роли были просто не для вас и правильно, что пронесло. И наоборот...

Я верю "во что-то" в этом смысле. Но я не знаю, что такое судьба. И боюсь об этом говорить. У меня есть подозрение, что если почитать Лосева, к которому я никак не доберусь, вот он мог бы об этом рассказать. Я однажды слышал какие-то его слова и меня поразила глубина его мысли. Что вообще можно считать судьбой или не судьбой. Вот пошёл парень с друзьями на речку, напился и утонул. Ну, какая это судьба? Или пошёл на речку парень, который чемпион по плаванию и каждый раз без проблем переплывал эту речку, и вдруг утонул. Вот это больше похоже на судьбу.

Я верю в другое. Я никогда не мечтал о ролях конкретно. Но у меня был дипломный спектакль, где я играл Лопахина в спектакле «Вишнёвый сад». И это у меня где-то хранилось в отложенном файле, хотя я не кричал, эх бы мне сыграть Лопахина. И вот Галина Борисовна (Волчек) сказала, что будет ставить «Вишнёвый сад». И я получаю Лопахина. И потом абсолютно такая же история у меня была с Митей Карамазовым. За эту дипломную работу меня взяли в «Современник». Я опять-таки не стенал, вот бы мне Митю... И появляется Фокин, который ставит «Карамазовы и ад», и я получаю Митю.

А что сейчас отложенным файлом?

Если по поводу театра, надо думать. У меня лежал отложенным файлом Вампиловский Зилов. Хотя, тут скорее, я хотел его сыграть, пока не увидел Даля в этой роли в кино.

Вашему герою и героине Светланы Ходченковой в сериале нелегко найти общий язык. В реальной жизни тяжело ли вам общаться с молодёжью?

Порой, очень нелегко. К примеру, я очень сильно расстраиваюсь, когда приходишь куда-то и человек очень молодой, вот так (резко выбрасывая руку вперёд) тычет тебе руку. Слава, богу, что ещё в памяти сохранилось, что взрослым, или незнакомым нельзя "тыкать", но ведь это вещи такого же порядка – старшим и незнакомым людям руку не протягивают. Это вопрос воспитания. Дальше следует перескочить к образованию. Но тут я оговорюсь. Мне интересно и хорошо с молодыми общаться. Но нужно понимать, они заложники своего времени, времени ноутбуков, телефонов. Мне кажется, в первом классе две четверти отдельными уроками учителя должны разъяснять ребёнку, в чём разница между интернетом и бумажной книгой. Объяснять, почему нужно ручкой выписывать какие-то мысли, что в этом вождении пером по бумаге есть смысл - ведь тогда информация совершенно другим грузом и на другой срок сохраняется во внутреннем компьютере. Это надо объяснять. Молодые люди живут в очень трудное время, когда открыто всё. У нас было – закрыто всё. Что у нас было кроме книг, театра и кино? Мы вкушали это в неограниченном количестве. А сейчас у молодых всего так много. Повальное увлечение социальными сетями. Тупая переписка: я здесь стою, а я здесь сижу. И скажем, «Инстаграм» , что такое "Инстаграм"? «Коля и Петя были здесь», «Киса и Ося были здесь». Всё это надеюсь немножко спадёт и будет легче. Я не отношусь к молодым с высока, пренебрежительно. Есть и среди молодёжи те, у кого можно многому поучиться.

А вы своего 10-летнего сына ограничиваете в соцсетях?

В соцсетях его нет. Компьютер у него, конечно, есть. И с прошлого года, с середины третьего класса, я впервые дал ему в руки мобильный телефон. Я строгий папа. Я действую методом подкупа и не стесняюсь этого. Приведу простой пример, моя дочь, у которой разница с сыном 18 лет, когда ещё училась в школе, уехала на лето к бабушке на Украину. И вот однажды с бабушкиного телефона она мне написала СМС: «Успокойся, папа, я читаю «Идиота» уже не за велосипед». С Ваней у меня происходит нечто подобное. У него есть компьютер, но до вечера пятницы он к нему даже не подходит. Я действую не тупо запретительно, я пытаюсь объяснять, почему нельзя. Они уехали сейчас к дедушке в Одессу, и к началу августа достаточно большую программу внеклассного чтения он уже практически закончил. Да, я строгий папа.

Помимо чтения, на что ещё делаете упор в воспитании?

Ни на что. Делай, что хочешь. Мои требования – чтение, поведение и занятие физическим трудом. Он должен помогать няне. Делать уборку, мыть полы. Дальше делай, всё что угодно. Меня в этом смысле папа никогда не прессовал, хочешь на бокс, давай на бокс, хочешь на волейбол, давай на волейбол. Так и я. Сын хочет на футбол – идёт на футбол, я только советую: "Я на твоём месте пошел бы на плавание". Но я не давлю.

Раз уж про спорт зашла речь. Сейчас стартовали съёмки баскетбольной драмы, где вы снимаетесь.

Да, это очень классный сценарий. Но я пока не буду говорить о фильме, потому что начну сниматься только в октябре. Ещё сказать ничего не могу.

А вы вообще болельщик?

Да, я болельщик Олимпийских игр. Что касается футбола, я раньше болел за "Динамо Киев". Потом это прошло. Российские команды ни одна к сердцу не прибилась. Я с удовольствием наблюдаю за Евро и чемпионатом мира, даже когда вот это позорище наше случилось, я с удовольствием до самой последней минуты болел за команду Уэльса. Я смотрю бокс, фигурное катание, плавание. На Олимпиаде смотрю практически всё, потому что оттуда такая энергетика! Два раза вживую был на Олимпиаде в Лондоне и в Сочи. Это невероятное удовольствие.

В этом году настроение нам подпортили, не пустив часть спортсменов. Какие у вас эмоции по этому поводу?

Ни одного слова не хочу по этому поводу говорить. Это не дело артистов – комментировать такие истории. Не знаю, где здесь правда, где ложь. Конечно, жаль и обидно, досадно.

Вернёмся к вашей роли. Ваш герой расследует свои последние дела перед выходом на пенсию. А вы сами мечтаете о том времени когда уйдете на пенсию...

Так я уже на пенсии. Артисты уходят на пенсию раньше, если ты в актёрской профессии определенное количество лет, ты начинаешь получать творческую пенсию раньше.

Я имела ввиду пенсию в широком понимание. Думали ли вы, чем хотели бы заняться, уйдя со сцены и из кино?

Если бы в моей жизни произошло нечто такое, что я бы захотел категорически распрощался с театром и кино, и чтобы это было не скандально, а по убеждению. Если бы меня захватило нечто другое, и захватило бы всего целиком, то да, я был бы счастлив. Объясню на примере, величайший человек, правая рука Сергей Павловича королева – Борис Раушенбах, он был начальником штаба, мозг. После смерти Королёва американцы высаживаются на Луну, и Раушенбах решает всё оставить. Тогда в советские времена, будучи человеком номер два в отечественной космонавтике, он взял и ушёл. Он понимал, что эта гонка, соревнование теряет смысл. Но вот что самое интересное, этот математик-физик начинает заниматься обратной перспективой икон. Он подходит к этому с точки зрения законов физики и оптики, начинает писать книги. Мне моими мозгами, которые ни одного законна Ньютона не знает, этого не понять. Но все наши продвинутые и классные операторы все читали Раушенбаха. О том, почему иконы у Рублёва написаны в обратной перспективе.

Если бы что-то вот так же могло повернуть твою жизнь и сделать её осознанно насыщенной, совершенно новой в таком возрасте – боже мой, это было бы счастье. А вообще, если бы я завтра заработал столько денег, что мог бы купить 25-метровую яхту. И знал, что могу прожить на ней, сколько захочу, я бы проложил маршрут Капитана Гранта и отправился в путь. Хотя кто знает, может бы уже через три месяца я бы сбежал с яхты, сказав хочу сниматься в кино.

Что самое сложное в киносъёмках для вас?

(После долгой паузы). Самое сложное понимать, что если было бы другое кино, то в этом бы ты не снимался... А ты в нём снимаешься. Это сложно, но с другой стороны это подстёгивает тебя. В современном кино по объективным бюджетным причинам исчез период, который называется подготовительным. Он как будто бы есть, но его нет. Но это такой кризисный период. Хорошо ли снимать сейчас 7 минут в день? Ужасно. Хорошо ли было в советский период, когда снимали не больше двух минут в день? Да, было время подготовиться, время порепетировать, время подумать.Но выпало нам такое время, надо его прожить. И в силу своего русского характера, в силу такой хорошей легкомысленности, присущей нашему русскому характеру, который легко прощает, легко забывает... мне в кино всё равно весело. И в театре весело. Такая уж профессия. Мне неинтересно говорить о том, что тяжело, что заставляет чувствовать усталость. Я недавно в шахту спускался в Кемерово, спуститесь туда, дойдите до рабочего места, поймёте, что трудно, а что нет. Всё познаётся в сравнении.

Наверное, в всех есть фильмы, о которых хочется забыть и фильмы, которые становятся частью жизни...

У меня вот прям такой стыдобы, чтобы я перекрестился после съёмок, у меня такого не было. Если было бы, я бы сразу назвал. Что касается фильмов, которые стали частью жизни. Это именно мои слова. Я вот так и говорю, что чаще всего картина остаётся – и ничего в этом стыдного нет – деньгами в твоём кармане, когда-то она остается просто замечательным местом, где снимали, иногда она остается замечательным съёмочным процессом, но не результатом. И крайне редко это становится частью твоей жизни. Но в искусстве всё так. У Pink Floyd есть один супер альбом The Dark Side of the Moon, ну и The Wall ещё второй. Так же и у Beatles. Ну всё так. У Федора Михайловича полно строк, которые он писал из-за денег, потому что он подписывался на определенное количество страниц. Я не сравниваю себя с Федором Михайловичем или Pink Floyd, я к тому что это закон. Не бывает в искусстве выдающегося больше, чем не выдающегося и посредственного.

А за последние годы, какие фильмы, сериалы стали частью жизни?

«Дом». Скажу, что сериал «Ленинград 46» в моей очень дорогой шкатулке.

ЦИТАТЫ:

"Я искренне благодарен всем, кто меня приглашал, кто снимал, пусть даже с кем-то не сложились отношения, с кем было плохо, но я благодарен всем. Бла-го-да-рен! Потому что я суе-ве-рен. А тех, кто стали частью моей жизни, моей семьей, тех хватит пальцев на руках-ногах пересчитать".

"Жена – мой первый критик и рецензент. Сначала сценарий читаю я, потом читает она. Главный подарок от жены, то что она родила мне Дашу и Ваню. После рождения Вани мы по 10 лет скинули, вот честное слово".