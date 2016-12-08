В Кремлёвском дворце прошло вручение Российской Национальной Музыкальной премии, на котором собрались самые яркие и популярные представители российского шоу-бизнеса.

При этом на сцене в этот вечер можно было увидеть не только эстрадных исполнителей, но и звёзд спорта, кино и театра. Елена Исинбаева, Татьяна Навка, Андрей Бурковский, Олеся Судзиловская, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, Алёна Бабенко и другие участвовали в церемонии, вручая статуэтки победителям. Кто победил читайте ЗДЕСЬ.

Как всегда звёзды удивляли своими нарядами. Филипп Киркоров и Николай Басков соревновались, чей костюм круче.

И как уверил Николай: "Мы с Филиппом не устанем менять наряды, потому что хотим вас радовать!"

Полина Гагарина выбрала для церемонии широкое платье, в очередной раз подогрев слухи о своей беременности, появившиеся ещё в конце ноября.

Ёлка порадовала причёской в стиле Анджелы Дэвис. Выходя на сцену она всё переживала из-за высоких каблуков, но певица устояла.

Наряд Кети Топурии больше был похож на соединённые вместе полоски ткани. Ведущий вечера Игорь Верник даже пошутил, что сегодня она забыла надеть платье.

Знание стиля продемонстрировал Леонид Агутин. Когда он вместе с Татьяной Навкой вышел вручать приз «Лучшему поэту-песеннику», который он же и получил, Леонид сказал, что второпях забыл положить в верхний карман белый платочек. "Но я знаю, что он там должен быть", – сказал певец, поэт и композитор.

В сети после премии писали, что Елену Исинбаеву некоторые приняли за Елену Ваенгу. А вы что думаете, похожа?

В общем, на красной дорожке было, что пообсуждать и чем полюбоваться. Смотрим и комментируем!