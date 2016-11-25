Рэпера Баста (Василий Вакуленко) попал под прицелы фотокамер во время службы в Павловском кафедральном соборе Гатчины. Однако известный рэпер 19 ноября был там не в качестве прихожанина - Баста был в одежде служителя церкви.

Metro решило выяснить, что произошло: сменил ли артист профессию, и как часто можно увидеть сурового рэпера в непривычной одежде.

В информационном отделе Гатчинской епархии рассказали Metro, что присутствие Басты - не случайность.

- Владыка и Василий Вакуленко давно знакомы, еще с Ростова, с 1993 года. Василий Вакуленко приехал 19 ноября, в день рождения епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, чтобы поздравить его и вместе помолиться во время соверешения Божественной Литургии, - рассказал Николай Безуглов, руководитель информационного отдела Гатчинской епархии.

Баста участвовал в качестве иподьякона. Как пояснили Metro, такое возможно только по благословению архиерея.

Басту и епископа связывает дружба длиной более 20 лет. Однако за те три года, которые Митрофан - правящий архиерей Гатчинской епархии, это первое участие Василия в службе.

Баста и епископ Митрофан - земляки. Баста (Василий Вакуленко) родился в 1980 году в Ростове-на-Дону. И, по некторым данным, первые занятия музыкой начинал с пения в церковном хоре.

Митрофан, епископ Гатчинский и Лужский, в миру Михаил Александрович Осяк, родился 19 ноября 1972 году в Ростове-на-Дону в семье священника. После назначения в 1993 году штатным священником храма Вознесения Господня в Ростове продолжил обучение на заочном отделении Московской духовной семинарии.

В 2013 году наречен в епископа Гатчинской епархии.