Описание сюжетных линий всех серий седьмого сезона "Игры престолов" опубликовал пользователь в интернет-сообществе Reddit. Вскоре его аккаунт был удален. Об этом пишет сайт Heat Street.

Пока неизвестно, является ли сценарий нового сезона "Игры престолов", попавший в Сеть, подлинным. Поклонники сериала теряются в догадках. Одни считают это чьим-то розыгрышем, другие уверены в подлинности материала. Дело в том, что сценарий седьмого сезона "Игры престолов" в Сеть выложил тот же пользователь, который весной 2016 года поделился подробностями серий шестого сезона.

Еще одним подтверждением подлинности сценария нового сезона "Игры престолов" фанаты посчитали слова актрисы Натали Эммануэль, исполняющей в сериале роль Миссандеи, помощницы Дейнерис Таргариен.

- Очень жаль, что есть люди, которые намерены испортить седьмой сезон для всех, - написала актриса в Twitter.

Создатели "Игры престолов" пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу утечки информации.

Фэнтези-сериал "Игра престолов" американского канала HBO основан на серии книг писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в эфир в 2011 году. Сериал моментально завоевал популярность во всем мире.

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится летом 2017 года. Известно также, что сериал завершится после восьми сезонов.