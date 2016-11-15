Новое постельное фото Ларисы Гузеевой обсуждают в Сети. На снимке телеведущая предстала в пижаме и без макияжа.

На своей странице в Instagram Лариса Гузеева опубликовала фото в постели с книгой в руках.

- Выходной!!! Я одна могу целый день провести в кровати? Жизнь удалась! Чего и вам желаю! – подписала фото Лариса Гузеева.

Снимок вызвал восторг у подписчиков, которые отметили, что без макияжа Гузеева выглядит очень молодо.

- Сначала подумала, что это ваша дочка, - пишут поклонники.

- Какая вы красивая! Вас не узнать! Отлично выглядите!

- Классное фото, воодушевляет.