Новое постельное фото Ларисы Гузеевой обсуждают в Сети. На снимке телеведущая предстала в пижаме и без макияжа.
На своей странице в Instagram Лариса Гузеева опубликовала фото в постели с книгой в руках.
- Выходной!!! Я одна могу целый день провести в кровати? Жизнь удалась! Чего и вам желаю! – подписала фото Лариса Гузеева.
Снимок вызвал восторг у подписчиков, которые отметили, что без макияжа Гузеева выглядит очень молодо.
- Сначала подумала, что это ваша дочка, - пишут поклонники.
- Какая вы красивая! Вас не узнать! Отлично выглядите!
- Классное фото, воодушевляет.