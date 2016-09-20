В Лондоне проходит невероятная по зрелищности Неделя моды, где лучшие дизайнеры Британии демонстрируют свои новые коллекции сезона весна-лето/2017.

Модели, которые демонстрируют модные бренды, порой вызывают настоящий культурный шок.

Мetro уже рассказывало о первых показах на Неделе моды в Лондоне, которая по праву считается одной из самых креативных и "безумных" в мире. Дизайнеры в первую очередь делают ставку на зрелищность и нестандартность.

На этот раз в Лондоне дизайнеры эпатировали публику, представляя мужскую моду летнего сезона будущего года. Особенный интерес вызвали коллекции от брендов Dumpty и Ashish.

На подиум выходили модели в самых невероятных нарядах - юбки и топы с открытой грудью на мужчинах стали изюминкой коллекции от Dumpty, британский бренд люксовой одежды и аксессуаров Ashish ударился в восточный стиль и в своем эффектном шоу на Неделе моды в Лондоне-2016 показал представителей сильного пола в сари и головных уборах типа "кокошник".

Неделя моды в столице Британии продолжается. Дизайнерам еще есть чем удивить. Мы следим за новыми показами.