На неделе моды в Лондоне свои новейшие коллекции сезона весна/лето-2017 года показывают лучшие британские дизайнеры.

Считается, что на Неделе моды в столице Англии можно увидеть самые невероятные по зрелищности, креативные, шоу и показы - именно здесь на подиум выходят обнаженные модели, а дизайнеры представляют весьма странные коллекции со сложной архитектурой нарядов и необычным кроем.

Не исключение и Неделя моды в Лондоне-2016. Так, на показе моделей бренда Versus Versace, детища Донателлы Версаче, царили "плохие девочки". На подиум выходили модели в "образе бунтарки" - в кожаных косухах, мини в сеточку, рваных джинсах и трениках.

На показе Маргарет Хоуэлл царила асимметрия. Девушки на подиуме выглядели нарочито небрежно, в блузках, спущенных с одного плеча, или вовсе застегнутых на "перепутанные" пуговицы.

Шоу от Гарета Пью (Gareth Pugh) было просто космическим - здесь царила черно-белая полоска и наряды-балахоны.

Также в рамках Недели Моды в Лондоне показали свои коллекции Julien Macdonald и Emilia Wickstead, любимица герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Дизайнер стала популярной именно после того, как в ее платьях Кейт появлялась на самых разных официальных мероприятиях.

Добавим, нынешняя Неделя моды в Лондоне — 64-я по счету: в ней примут участие 83 дизайнера.

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