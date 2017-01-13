Мадонна взорвала соцсети непристойным фото: такого мы еще не видели

Фото Мадонны взорвало соцсети. Буквально за пять часов скандальное фото Мадонны набрало более 50 тысяч "лайков" и около трех тысяч комментариев со всего мира.

На фото Мадонны - символ всемирно известного спортивного бренда, нанесенный в качестве татуировки. А вот где эта татуировка на теле у Мадонны - долго догадываться не приходится. Интимное фото - буквально на грани дозволенного. И разумного.

Скандальное фото Мадонны взорвало соцсети - комментаторы вступили в ожесточенный бой. Многие осудили Мадонну за столь откровенное тату.

- Что вообще тут делает кошмарное фото?! Уберите это развратное и убогое фото, нам не интересно.

- Мир сошел с ума! Мадонна сошла с ума. Уже не знает, куда дальше, куда ниже.

- Я очень люблю Мадонну. Но зачем же так шокировать? И вообще, уверен, это не Мадонна.

Скандальное фото Мадонны стало причиной долгого и очень горячего спора. И действительно, никому доподлинно неизвестно, что это - тату, просто временный рисунок или фотошоп. Также сложно понять, действительно ли это фото самой Мадонны и интимной части её тела.