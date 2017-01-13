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Мадонна взорвала соцсети непристойным фото: такого мы еще не видели

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Скандальное фото Мадонны поразило поклонников по всему миру - что еще она могла сделать такого

Сегодня 11:32

Фото Мадонны взорвало соцсети. Буквально за пять часов скандальное фото Мадонны набрало более 50 тысяч "лайков" и около трех тысяч комментариев со всего мира.

На фото Мадонны - символ всемирно известного спортивного бренда, нанесенный в качестве татуировки. А вот где эта татуировка на теле у Мадонны - долго догадываться не приходится. Интимное фото - буквально на грани дозволенного. И разумного.

Скандальное фото Мадонны взорвало соцсети - комментаторы вступили в ожесточенный бой. Многие осудили Мадонну за столь откровенное тату.

- Что вообще тут делает кошмарное фото?! Уберите это развратное и убогое фото, нам не интересно.

- Мир сошел с ума! Мадонна сошла с ума. Уже не знает, куда дальше, куда ниже.

- Я очень люблю  Мадонну. Но зачем же так шокировать? И вообще, уверен, это не Мадонна.

Скандальное фото Мадонны стало причиной долгого и очень горячего спора. И действительно, никому доподлинно неизвестно, что это  -  тату, просто временный рисунок или фотошоп. Также сложно понять, действительно ли это фото самой Мадонны и интимной части её тела.

Часть комментаторов со знанием экспертов заявили, что это - точно не тело Мадонны.

- Смешно читать комментарии. Сколько людей перенервничало, а ведь это даже не её тело. Успокойтесь, люди.

- Спортивный бренд просто заплатил Мадонне, а она репостнула фотку. Даже не свою. Все просто, не нервничайте!

Были и те, кто поддержал мегазвезду, оценив интимное фото Мадонны. Некоторые попытались шутить в комментариях.

- Это что, намек быть быстрее мужчинам?

- Я понимаю, что она хотела сказать своим фото. Но она - Королева. А королева никогда не ошибается.

Сама Мадонна, конечно, интригу не развеяла, а лишь поддержала. Фото она подписала совсем не рекламными словами.

- Да! Сделай это! Миллионный Женский Марш! Здесь, в Вашингтоне, 21 января.

Так Мадонна напомнила о мирном марше, который пройдет в Вашингтоне, на следующий день после инаугурации нового президента Америки, 21 января 2017 года.

Как сообщают западные СМИ, организаторами женского Марша выступили известные американские женщины: Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри, Шер, Джулиана Мур, Эми Шумер и ещё огромное количество звёзд, которые ратовали за победу Хиллари Клинтон на прошедших президентских выборах.

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