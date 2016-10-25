Хотя Джорж Мартин и обещал множество смертей, если верить слитому в Сеть сценарию, то в седьмом сезоне сериала "Игра престолов" из главных героев никто не умрёт, кроме Мизинца. Его убьёт Арья по приказу своей сестры Сансы.

Джон Сноу наконец познакомится с Дейенерис. Они не знают, что оба Таргариены, и займутся сексом.

В финале белые ходоки обрушат тысячелетнюю Стену.

Напомним, что синопсис опубликовал пользователь интернет-форума Reddit по имени FreeFolk, который ранее описал события серий шестого сезона за несколько дней до их премьеры.

Планируется, что седьмой сезон выйдет летом 2017 года.