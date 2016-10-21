Модель Ирина Шейк выложила в своем блоге в Instgram фото, на котором она полностью обнажена. Голая фотосессия Ирины Шейк вызвала фурор в соцсетях. Сама красавица-модель тоже восхищена работой художника.

"Спасибо за изумительный портрет...", - так подписала обнаженное фото Ирина Шейк.

Автор фотографии - Rowan Papier. В своей студии в Нью-Йорке он делает множество красивейших обнаженных фото лучших моделей современности - наряду с Ириной Шейк это и Наоми Кэмпбелл и другие.

Ирина Шейк любит показывать в своем блоге в Instagram откровенные фото и демонстрировать свое шикарное тело. Блогеры всегда с восхищением оценивают "голые фото" Ирины Шейк. Вот и на этот раз подписчики супер-модели оценили новую работу. Комментарии в блоге Ирины Шейк поклонники пишут на всех языках мира. Есть и на русском...

Прекрасная Ирина! Как всегда чарующе красива...

Ирина Шейк - супермодель из России, которая сделала себе имя и стала популярной в Штатах. Ее имя стало известным после романа с футболистом Криштиану Роналду. Сейчас Ирина встречается с актером Брэдли Купером.