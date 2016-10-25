Соблазнительное фото 33-летняя Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram.

На фото Анна Седокова позирует на яхте в ярко-оранжевом купальнике, открывающем взгляду пышные формы экс-солистки группы "ВИА Гра".

Поклонники Анны Седоковой оценили фото. За несколько часов откровенный снимок набрал более 27 тысяч лайков.

Свое восхищение фанаты звезды выразили в комментариях.

"Богиня", "Шикарная", "Какая красивая", "Вы прекрасны",- написали пользователи под фото Анны Седоковой в купальнике.

Снимок был сделан во время отдыха певицы. Фото Анна Седокова подписала: "Любовь – это, когда счастье другого человека важнее, чем твое собственное".

В последнее время звезда не раз намекала поклонникам на то, что в ее жизни появился мужчина. Анна Седокова публикует фото с роскошными букетами цветов, снабжая их хэштегами #ТымояВселенная #LOVE.

Фото в купальнике Анна Седокова также снабдила хэштегом #ТымояВселенная, намекая, что отдыхала этим летом в компании возлюбленного.