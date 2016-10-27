Примадонна решила удивить смелым образом и появилась на публике в коротком платье. Фото Аллы Пугачёвой поделился Александр Буйнов в своём аккаунте в Instagram.

- С подружками у Вали Юдашкина в гостях, - подписал кадр певец, на котором также присутствует супруга Юдашкина Марина.

Кстати, буквально неделю назад в гостях у Валентина Юдашкина Алла Пугачёва была вместе со своим супругом телеведущим Максимом Галкиным. Звезды российского шоу-бизнеса и художник-модельер дружат с незапамятных времён.

На свежем фото, опубликованным Буйновым, Алла Пугачёва позирует в коротком зелёном платье, обнажающем ноги чуть выше колен, и в берете. В комментариях под кадром блогеры отметили, что фасон платья молодёжный и не подходит Примадонне.

Поклонники же Аллы Борисовны заступились за кумира, отметив, что она прекрасно выглядит для своих 67 лет и держит себя в отличной форме.